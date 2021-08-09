متهمة حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي تتحدث علنا لأول مرة وتطالب بمساءلته

تحدثت علنا للمرة الأولى اليوم الأحد السيدة الأمريكية التي تقدمت بشكوى جنائية ضد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو المحاصر باتهامات التحرش الجنسي، داعية إلى "محاسبته ".

وتبدأ شرطة مقاطعة ألباني الأمريكية، تحقيقا جنائيا ضد كومو بعد تلقيها شكوى ضده.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تحدثت بريتاني كوميسو، التي كانت تعرف سابقا بأنها "المساعد التنفيذي رقم واحد"، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" التليفزيونية الأمريكية، والتي تضمنت مقطعا مصورا قصيرا للمقابلة مع الشبكة وصحيفة "تايمز يونيون" اليومية الأمريكية.

وقالت كوميسو، في مقطع مصور لمقابلة بثها برنامج "سي بي إس هذا الصباح" اليوم الأحد إن "ما فعله بي كان جريمة". وقالت إن "الحاكم يجب أن تتم محاسبته".

وكوميسو هي أول من تقدمت بشكوى جنائية ضد كومو إلى مكتب عمدة مقاطعة ألباني.

وفي الأسبوع الماضي، قالت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتسيا جيمس إن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء ما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.