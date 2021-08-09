 نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 1.5% خلال الربع الثاني - بوابة الشروق
الإثنين 9 أغسطس 2021 11:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء البعثة الأوليمبية المصرية في أولمبياد طوكيو 2020؟
النتـائـج تصويت

نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 1.5% خلال الربع الثاني

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 9:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 9:53 ص

 أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الاثنين نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر1% سنويا مقابل انكماشه بمعدل 3% خلال الربع الأول من العام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع النفطي تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7% سنويا بعد تراجعه بنسبة 7ر11% خلال الربع الأول من العام.

في المقابل سجل القطاع غير النفطي نموا بمعدل 1ر10% سنويا خلال الربع الثاني مقابل نموه بمعدل 7ر3% خلال الربع الأول من العام الحالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك