أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الاثنين نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر1% سنويا مقابل انكماشه بمعدل 3% خلال الربع الأول من العام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع النفطي تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7% سنويا بعد تراجعه بنسبة 7ر11% خلال الربع الأول من العام.

في المقابل سجل القطاع غير النفطي نموا بمعدل 1ر10% سنويا خلال الربع الثاني مقابل نموه بمعدل 7ر3% خلال الربع الأول من العام الحالي.