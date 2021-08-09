قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن استقبال السياحة الروسية بعد توقف دام 6 سنوات نتاج مجهود الدولة بالكامل ومؤسساتها، موضحًا أن المجهود المبذول يبدأ من رأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع الأوضاع داخل المحافظة بصورة شبه يومية، مشيرًا إلى أن «مدبولي» وجه برفع كفاءة مدينة الغردقة لاستقبال السياح بصفة عامة.

وأشار إلى عقد عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات مع وزراء السياحة والصحة والطيران المدني لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، مؤكدًا أن استقبال رحلتين من موسكو بمثابة حافز لزيادة عدد الجنسيات الموجودة.

وذكر محافظ البحر الأحمر أن استقبال السياحة الروسية دليل على أن إجراءات مصر الاحترازية سليمة بنسبة 100%، معلنًا عن استقبال 5 رحلات على الخطوط الروسيةو4 رحلات على مصر الطيران أسبوعيًا، خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن بعض فنادق المحافظة محجوزة بالكامل حتى نهاية شهر 9، متابعًا: «نستقبل 6 آلاف سائح خارجي يوميًا، وألاحظ تزايد أعداد السياحة الداخلية ورفع نسب الإشغال بشكل ملحوظ».

وشهد مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الاثنين، وصول أولى رحلات الطيران المباشر القادمة من موسكو إلى شرم الشيخ، بعد حظر دام نحو 6 سنوات، وعلى متنها 522 راكبا، بينهم وفد صحفي روسي، ووفد أمني روسي؛ لمتابعة الإجراءات الأمنية والاحترازية التي يجري تطبيقها داخل المطار، بداية من وصول الطائرة وحتى توجه السائحين لأماكن إقامتهم.

كما استقبلت لمياء كامل، مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أولى الرحلات السياحية الروسية القادمة إلى مدينة الغردقة، وذلك بحضور مسئولي وزارة السياحة والآثار ومكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالغردقة.