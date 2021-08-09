القوات الإسرائيلية تهدم منشآت تجارية في جنين وتعتقل مواطنين من مخيم الأمعري برام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاث منشآت تجارية وخزان مياه في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر - في تصريح - "إن قوات الاحتلال هدمت المنشآت التجارية بدعوى البناء دون ترخيص، كما هدمت خزان مياه يستخدم في ري المحاصيل الزراعية ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ليصاب عدد منهم بالاختناق".

واعتقلت قوات الاحتلال، في وقت مبكر من صباح اليوم، مواطنين من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة.. وقالت مصادر أمنية "إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين، وهما وليد حماد فلنة ووفا خليل إدريس، بعد أن داهمت منزليهما في المخيم.