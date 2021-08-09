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الاقتصاد السعودي يحقق في الربع الثاني أول نمو منذ جائحة كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 9:29 ص

أظهرت تقديرات سريعة نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا إيجابيا لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا، حيث نما بنسبة 5ر1% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية والذي بلغت نسبته 1ر10%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 7ر0%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 0ر7%.

وأضافت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق ارتفاعا قدره 1ر1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 5ر2%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 3ر1%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعا قدره 6ر2%.


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