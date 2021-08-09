الاقتصاد السعودي يحقق في الربع الثاني أول نمو منذ جائحة كورونا

أظهرت تقديرات سريعة نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا إيجابيا لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا، حيث نما بنسبة 5ر1% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية والذي بلغت نسبته 1ر10%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 7ر0%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 0ر7%.

وأضافت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق ارتفاعا قدره 1ر1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 5ر2%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 3ر1%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعا قدره 6ر2%.