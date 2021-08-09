«الخضر» في ألمانيا يؤكدون مطلبهم بوقف الترحيل لأفغانستان

أكد حزب الخضر الألماني المعارض مطلبه بوقف ترحيل لاجئين مرفوضين إلى أفغانستان في ظل استمرار حركة طالبان الإسلامية المتطرفة السيطرة على مناطق هناك.

وقال الخبير في سياسة الشؤون الخارجية بالحزب، أوميد نوريبور، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سقوط أولى عواصم الأقاليم يبين أن أفغانستان ليست آمنة، وبالتالي لا يمكن أن تكون وجهة لعمليات ترحيل"، مضيفا أنه يتعين على رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، رؤية ذلك أيضا.

واستولى الإسلاميون على قندوز وأربع عواصم إقليمية أخرى عقب اشتباكات مع القوات الحكومية مطلع هذا الأسبوع.

وقال نوريبور: "تصرفات طالبان تحوّل خطاب الحكومة الألمانية القائل بأن الجهاديين مستعدون لإجراء محادثات سلام إلى عبث"، مضيفا أنها أيضا مسألة وقت قبل أن تنطلق عمليات لتنظيم القاعدة وما شابهها من أفغانستان مرة أخرى.

وقال: "يتعين على الحكومة الألمانية الآن أن تسعى بشكل عاجل لإجراء محادثات مع الحكومة في كابول ومناقشة كيف يمكن للغرب أن يستمر في العمل ضد انهيار كل ما تم تحقيقه في أفغانستان".