سويسرا: إعطاء 09ر9 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن إعطاء 09ر9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في سويسرا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في سويسرا بـ29 ألفا و286 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في سويسرا قبل نحو 28 أسبوعا.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 723 ألفا و968، والوفيات إلى 10 آلاف و914.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و23 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.