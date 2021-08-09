إيران: على واشنطن التخلي عن «عقلية ترامب»

أكدت الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، متمسك بالعمل على رفع العقوبات المفروضة ضد إيران، ودعت في الوقت نفسه الولايات المتحدة إلى التوقف عن التعامل بنفس عقلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده القول: "على الولايات المتحدة أن تعلم بأنها لن تستطيع الوصول إلى أية نتيجة إذا ظلت تتعامل بعقلية الرئيس السابق دونالد ترامب، عليها تغيير هذه العقلية والتعامل مع الواقع الموجود على الأرض".



وقال إن "سياسة الضغوط القصوى قد فشلت، وإيران لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي".



وبشأن محادثات فيينا الخاصة بإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى، شدد المتحدث بالقول :"إيران لم تترك محادثات فيينا، لكن انتقال السلطة في طهران يستدعي إجراء تغييرات في الفريق المفاوض".