مذكرة تفاهم عراقية أوروبية بشأن رصد الانتخابات البرلمانية

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وقعت المفوضية العليا للانتخابات في العراق مذكرة تفاهم مع بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد سير الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى في العراق في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي جليل عدنان خلف وقّع مذكرة تفاهم مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة مارتن هوت لرصد سير الانتخابات البرلمانية.

وأوضحت أن المذكرة نصت على قيام مفوضية الانتخابات بتزويد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي بالمعلومات ذات الصلة بالانتخابات، وبحسب ما يراه مجلس المفوضين طوال مدة العملية الانتخابية، وتسهيل وصول موظفي البعثة إلى مراكز الاقتراع والعد والفرز.

وأشارت إلى أنه وفق هذه المذكرة ستقوم٦ بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات بنشر موظفيها ومرافقيها في المراكز الانتخابية ومراكز الاقتراع والعد والفرز.

وأكدت الغلاي، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في سياق الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات والتي أكملت المفوضية جميع التحضيرات اللازمة لإجرائها في موعدها.