المرشح الاشتراكي لمستشار ألمانيا: بلادي رائدة في حماية المناخ

أعرب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا أولاف شولتس عن اعتقاده بأن ألمانيا رائدة في حماية المناخ.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال وزير المالية الألماني اليوم الاثنين عن التقرير الجديد للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن " شواهد الهيئة تؤكد مدى أهمية مكافحة التغير المناخي، وتظهر أن على خطتنا أن تنجح في التحول إلى الحياد المناخي بالكامل فيما لا يتجاوز 25 عاما".

وأضاف نائب المستشارة انجيلا ميركل أن بلاده عازمة في أثناء ذلك على الحفاظ على " الوظائف الجيدة في قطاع الصناعة والحفاظ على ازدهار بلادنا".

واختتم شولتس تصريحاته قائلا إنه إذا نجحت ألمانيا في هذا التحول إلى الحياد المناخي فإن دولا صناعية أخرى ستحذو حذوها.