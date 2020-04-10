أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء 5ر58 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 488 ألفا و810 جرعات في اليوم الواحد. واستنادا إلى هذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الوباء في إسبانيا قبل نحو 31 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 59ر4 مليون إصابة، والوفيات 82 ألفا و6.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و27 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.