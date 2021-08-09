مقتل 9 أشخاص جراء تعطل أنظمة الأوكسجين بمستشفى جنوب روسيا

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أعلنت السلطات في جمهورية أوسيتيا الشمالية بشمال القوقاز الروسي، اليوم الإثنين، عن مقتل 9 أشخاص جراء تعطل أنظمة الأوكسجين في مستشفى بمدينة فلاديقوقاز.

وقالت وزارة الصحة في الجمهورية إن سبب وفاة الأشخاص التسعة هو نقص الأوكسجين الناجم عن تعطل المعدات الطبية في المستشفى، بحسب قناة "إر تي عربية" الروسية.

وذكر القائم بأعمال رئيس الجمهورية سيرجي مينيايلو إنه تلقى تقريرا يفيد بظهور ثغرة في الأنبوب الذي كان يزود محطة الأوكسجين التابعة للمستشفى، مما أسفر عن انقطاع الأوكسجين عن قسم العناية المركزة.

وأشارت السلطات إلى أنه كان هناك 71 شخصا في قسم العناية المركزة أثناء وقوع الحادث.