غادة والي تستعرض دوافع الجريمة البحرية في حوار لمجلس الأمن

بدعوة من مجلس الأمن، شاركت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في الحوار رفيع المستوى حول موضوع "تعزيز الأمن البحري: قضية للتعاون الدولي".

ورأس ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الجلسة التي تحدث فيها أيضا رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي إلى المجلس بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي للعام 2021.

واستعرضت والي دوافع الجريمة البحرية وانعدام الأمن، وتعزيز القدرات لتقييم التهديدات المتعلقة بالأمن البحري والجرائم الناشئة، وزيادة التعاون القضائي والتنسيق العملياتي؛ لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، ودور القطاع الخاص وضمان احترام القانون الدولي وتهديدات السلام والأمن الدوليين.

وعرضت كيف أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدًا كبيرًا للأمن البحري، وفقًا لتقرير أممي لعام 2020 بشأن المحيطات وقانون البحار، يشير إلى أن النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة تقارب 20 بالمائة في الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وعلى الصعيد العالمي، كانت المناطق الأكثر تضررًا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، هي غرب إفريقيا 67 حادث، ومضيق ملجا وسنغافورة 45 حادث، وبحر الصين الجنوبي 34 حادث، وفي النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصًا واحتجاز 23 كرهائن، ووقع ما يقرب من 90 في المائة من حوادث الاختطاف في خليج غينيا.

ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية، والمتعلقة بالأمن البحري، ويعمل مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة للتصدي للجرائم البحرية، بما في ذلك الإتجار غير المشروع والإتجار بالمخدرات، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب البحري وتمويله، وتهريب المهاجرين عبر البحر والعمل الإجباري على متن سفن الصيد، والتهديدات الأخرى.

ويعتبر البرنامج العالمي للجريمة البحرية (GMCP) البرنامج الأكبر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بميزانية قدرها أكثر من 230 مليون دولار، ونحو 170 موظفًا متواجدون في 26 من الدول الأعضاء.

ويقع المقر الرئيسي في كولومبو بسريلانكا، بالقرب من أكثر الطرق الملاحية ازدحامًا في العالم، ويوفر بناء القدرات والدعم للإصلاح القانوني، وإجراء التجارب بالمحاكاة، وتوفير مراكز التدريب البحري، كما يساعد على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع التركيز على المحيط الهندي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وخليج عدن، والبحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود.

وقدمت غادة والي 4 مقترحات بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحري لينظر فيها المجلس، وهي: تنفيذ الإطار القانوني الدولي، بناء القدرات، توسيع الشراكات، وتعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تخاطب فيها والي المجلس بصفتها المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعد تحدثها عن أفغانستان (يونيو 2020 ويونيو 2021)، والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة (أغسطس 2020) وغينيا بيساو (أغسطس 2020).