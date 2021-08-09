الرئيس الفرنسي يشيد بالدبلوماسية العراقية في ترسيخ السلم والاستقرار

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أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بالدبلوماسية العراقية المتوازنة وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرار.

وجدد ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم، دعم فرنسا الكامل للكاظمي في النهج الذي يتبعه وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية.

وأعلن الرئيس الفرنسي مشاركة بلاده في المؤتمر الإقليمي الذي يستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، قائلا: "نتطلع لزيارة العراق مرة أخرى وحضور المؤتمر"، حسب بيان للحكومة العراقية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي أن فرنسا شريك حقيقي للعراق، وأن الدولتين ترتبطان بتاريخ طويل من العلاقات البنّاءة ويسعيان إلى تطويرها في مختلف المجالات.

وبحسب البيان، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الوضع الإقليمي الراهن، والتطورات الدولية والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا.