الذهب عالميا يتراجع لأدني مستوى في أكثر من 4 أشهر

هبط الذهب لأقل مستوى فيما يزيد عن 4 أشهر، اليوم الاثنين، فيما تسببت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1744.50 دولار للأونصة.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4% إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس نتيجة مبيعات لوقف الخسائر.

وكانت التعاملات ضعيفة نظرا لعطلة في طوكيو وسنغافورة.

وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1% إلى 1744.50 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بما يصل إلى 7.5% لأقل مستوى فيما يزيد عن ثمانية أشهر عند 22.50 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة. وفقدت في أحدث تعاملات 1.7% إلى 23.93 دولار.

وخسر البلاتين 0.1% إلى 978.60 دولار وكان قد سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر 2020 عند 959.93 دولار، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2629.87 دولار.