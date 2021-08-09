تقرير أممي: الأرض ستشهد زيادة غير مسبوقة في موجات الحر والأمطار

حذر تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الاثنين، من أن كوكب الأرض سيشهد زيادة "غير مسبوقة" في الظواهر الجوية القصوى مثل موجات الحر أو الأمطار الغزيرة حتى لو تمكن العالم من الحد من ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 1.5 درجة مئوية.

وستكون هذه الحوادث غير مسبوقة في تاريخ البشرية في "الحجم" و"التكرار" والوقت من العام الذي تضرب فيه أو المنطقة الجغرافية المتأثرة.

كما يقول العلماء في ملخص تقني يحذرون فيه أيضاً من اجتماع ظواهر قصوى مثل موجة حر مع جفاف وأمطار وفيضانات - يمكن أن تسبب "تأثيرات كبيرة وغير مسبوقة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحذر المسؤولون أيضاً من أن قدرة الغابات والتربة والمحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون المنبعث من النشاطات البشرية من المرجح أن تتراجع مع استمرار الانبعاثات، وهو أمر يهدد الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحترار المناخي إلى مستويات مقبولة.

وعلى مدى العقود الستة الماضية، نجحت مصارف الكربون هذه في إزالة 56% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من النشاطات البشرية من الغلاف الجوي، ما يحد من ظاهرة الاحترار المناخي، لكنها قد تصبح "أقل فعالية" في المستقبل، وفقاً لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.