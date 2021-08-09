دفعت الخلافات الأسرية، الأب العاطل، الذي اشتهر بين أبناء قريته في مركز أوسيم شمالي الجيزة، بتعاطي المواد المخدرة، إلى التخلص من ابنته الرضيعة، التي لم تكمل عامها الأول بعد، ليتحول مسكن الزوجية، إلى مسرح جريمة، هزت أنحائه كافة أركان المنزل.

فسرعان ما قسى القلب وجفت المشاعر، واتخذ "الأب القاتل" من الشيطان فكرته الملعونة في التخلص من فلذة كبده، حيث كان دائم تعذيبها وضربها، وإمعاناً في إخفاء جريمته، حاول استخراج تصريح دفن بأن الوفاة طبيعية.

«أحباب» هو اسم الطفلة الرضيعة، التي صعدت روحها لربها لتستريح من عذاب أبيها لها منذ ولادتها، لتسطر حالة جديدة من قصص وجرائم الأطفال على يد ذويهم، ولتكون ضحية جديدة للخلافات الأسرية.

وأعادت الواقعة، إلى الأذهان ما كان يحدث قديما في عصر الجاهلية، حيث كان يقدم البعض على وأد البنات، خشية أن تجلب لهم العار، حسب معتقداتهم، لتتكرر مجددا هذه الأيام.

تفاصيل الجريمة

في قرية القيراطيين التابعة لمركز أوسيم، شمالى الجيزة، وقعت الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية، ففي ليلة الخميس الماضي وفي التحديد بعد منتصف الليل، تركت الأم طفلتها ذات الـ9 أشهر، مع الأب وذهبت للنوم، لكن عند استيقاظها، وجدت الفاجعة عندما فوجئت بأن ابنتها ملقاة أسفل دولاب غرفة النوم، وقد رحلت روحها إلى بارئها.

الواقعة أثارت الرعب في نفس الزوجة، التي حملت طفلتها بين يديها وأسرعت بها إلى أقرب مستشفى، وهناك تم استقبال الطفلة، لكن الطبيب أنها توفيت.

لكن يبدو أن الطبيب شك في وفاة الطفلة فأبلغ الأجهزة الأمنية على الفور، ليسارع رجال مباحث أوسيم إلى منزل الأب، قبل محاولته دفنها، بعدما فشل في استخراج شهادة وفاة لها، مدعيا وفاتها طبيعيا لعدم تعرضه للمساءلة القانونية.

الابنة الثانية تكشف الجريمة

حاول الأب إنكار التهم الموجهة إليه، وواصل ادعاءاته وأكاذيبه بأن رضيعته «ماتت موتة ربنا»، لكن ابنته الثانية كشفت المفاجأة عندما وجه إليها رجل المباحث سؤالا حول ما حدث ليلا، لتبوح بالسر الذي أراد والدها إخفاؤه.

وضعت كل الأدلة التي توصل إليها رجال المباحث بإشراف الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، أمام الأب المتهم، ليعترف أخيرا بارتكاب الجريمة، فيما استمع رجال المباحث أيضا لأقوال زوجته، التي كشفت تفاصيل الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال آخرين من أفراد أسرته.

وبتطوير مناقشة الأب أقر بفعلته، وقرر تخلصه من الرضيعة على إثر الخلافات الدائمة بينه وبين زوجته.

ضبط المتهم

وتمكن رجال المباحث بإشراف الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر مدير أمن الجيزة اللواء رجب عبد العال، النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث شمال الجيزة، كشفت أن الخلافات الأسرية الدائمة، هي وراء إقدام الأب العاطل على خنق طفلته الرضيعة حتى الموت، في أوسيم بالجيزة.

وبينت التحريات، أن المتهم دائم الشجار مع زوجته، وفي آخر شجار بينهما أمسك برضيعته وخنقها حتى الموت، بعد ذهاب زوجته للنوم.

آثار خنق وكدمات

باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها حول الواقعة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بها، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

وتبين من خلال مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الأول من العمر، وتوجد آثار خنق حول رقبتها بالإضافة إلى وجود كدمات وسحجات في بعض المناطق من الجسم.

كما انتهى رجال الطب الشرعي فى الجيزة، من إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة طفلة رضيعة قتلت على يد والدها خنقًا، للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

حبس الأب 4 أيام

من جهتها، قررت نيابة شمال الجيزة، حبس الأب المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تمثيل جريمته بحضور أعضاء النيابة العامة، وفريق من قسم شرطة أوسيم، ووالدة الطفلة.