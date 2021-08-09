الكويت: 3 حالات وفاة و555 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 403 الف و349في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى . 2369

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 243 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 751 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضيةليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 392 الف و 350حالة.