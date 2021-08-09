أوكرانيا: توقعات بإجراء ميركل محادثات في كييف خلال أسبوعين

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من المتوقع أن تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات في العاصمة الأوكرانية كييف في غضون أسبوعين.

وكتب سيرجي نيكيفوروف الناطق باسم الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إنه من المخطط عقد الاجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 22 أغسطس الجاري، مضيفا أن كلا السياسيين يعتزمان التحدث عن قضايا مثل الأمن والعلاقات الثنائية.

وتكهنت وسائل إعلام أوكرانية بإمكانية التطرق إلى خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" المثير للجدل خلال المحادثات.

وكانت ألمانيا قد وعدت أوكرانيا بتعويض عن الخسارة المتوقعة لدخل الجمهورية السوفيتية السابقة من توقف نقل الغاز الطبيعي الروسي عبرها.

ولم ترغب نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، تأكيد المعلومات الأوكرانية حتى الآن، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن خطط سفر المستشارة قريبا.