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الهند توافق على استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» ضد كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 5:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 5:39 ص

 حصلت شركة جونسون آند جونسون على تصريح استخدام طارئ للقاحها المضاد لكوفيد 19 باستخدام جرعة واحدة، في الهند.

وتقول السلطات إن اللقاح سيمنع كوفيد-19 لدى الأفراد الذين يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق.

وقالت الشركة إن الموافقة استندت إلى بيانات من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي أظهرت أن لقاح الشركة أحادي الجرعة كان فعالا بنسبة 85% في الوقاية من الأمراض الحادة في جميع المناطق التي تمت دراستها وحال دخول المزيد من الحالات المرضية المستشفيات وحدوث المزيد من الوفيات المرتبطة بكوفيد 19، بدءا من 28 يوما بعد التطعيم.

وأوضحت الشركة أن اللقاح أظهر نتائج قوية ضد سلالة دلتا والسلالات الأخرى.

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