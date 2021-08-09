أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، مواصلة آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، توجيه الدعم للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات غير المسبوقة في اليونان وبقية دول البحر الأبيض المتوسط.. حيث تم تعبئة ونشر 14 طائرة إطفاء وثلاث طائرات هليكوبتر وحوالي 1300 من رجال الإنقاذ و250 مركبة بناء على طلبات من اليونان ومقدونيا الشمالية وألبانيا وإيطاليا وتركيا.

وذكربيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه في اليونان وحدها، تم نشر 9 طائرات وما يقرب من 1000 من رجال الإطفاء و200 مركبة بينما جاءت أحدث عروض تقديم المساعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع من فرنسا وألمانيا وبولندا والنمسا وسلوفاكيا، الذين أرسلوا وحدات أرضية لمكافحة الحرائق لينضموا إلى القوات العاملة بالفعل في البلاد، وهي؛ وحدات مكافحة حرائق من قبرص وفرنسا والتشيك ورومانيا وكذلك طائرات من قبرص والسويد وفرنسا وكرواتيا وإسبانيا.

وأضاف أن ذلك يأتي بالإضافة إلى المساعدة التي تم نشرها بالفعل الأسبوع الماضي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في إيطاليا وألبانيا ومقدونيا الشمالية، وجاءت من خلال نشر طائرتين لمكافحة الحرائق من فرنسا تم إرسالهما إلى المناطق المتضررة في إيطاليا، فضلا عن طائرتين هليكوبتر لدعم العمليات في ألبانيا تم إرسالهما بالتساوي من التشيك وهولندا.

وتابع البيان أن سلوفينيا وبلغاريا والنمسا ساهموا بدورهم أيضا في إرسال قوات برية لمساعدة مقدونيا الشمالية، بينما أرسلت رومانيا يوم أمس الأول طائرة إضافية لتركيا.

من جهته، قال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش:" إننا نقوم بتعبئة واحدة من أكبر عمليات مكافحة الحرائق الشائعة في أوروبا حيث تؤثر الحرائق المتعددة على العديد من البلدان في وقت واحد، وهذا يوضح الحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستجابة للأزمات أيضًا على المستوى الأوروبي، فيما يتضامن الاتحاد الأوروبي بشكل كامل مع اليونان ومقدونيا الشمالية وألبانيا وإيطاليا وتركيا في هذا الوقت العصيب، معربا عن امتنانه لجميع البلدان التي قدمت المساعدة لتضامنها الملموس".