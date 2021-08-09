وتيرة نمو الصادرات الألمانية تتسارع في يونيو

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أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الإثنين، أن نمو الصادرات الألمانية تسارع في يونيو الماضي.

وذكر المكتب أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس شهري في يونيو، بعد ارتفاع بنسبة معدلة بلغت 0.4% في مايو.

وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل بنسبة 0.4% بعد نمو بنسبة كانت بلغت في التقديرات الأولية 0.3% في مايو.

وفي الوقت نفسه، تراجع نمو الواردات إلى 0.6% مقابل 3.4%.

ونتيجة لذلك، ارتفع الفائض التجاري إلى 13.6 مليار يورو مقابل 12.8 مليار يورو في الشهر السابق، وكان المحللون يتوقعون وصوله إلى 13.4 مليار يورو.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 23.6% ،إلا أنها جاءت دون نسبة الـ36.6% التي تم تسجيلها في مايو.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 27%، ولكنها جاءت دون الـ 32.5% المسجلة في الشهر السابق.

وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا بـ22.5 مليار يورو مقابل 20.3 مليار يورو في العام الماضي.