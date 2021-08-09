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ارتفاع سعر البتكوين إلى أعلى مستوياته منذ 3 أشهر

البيتكوين
البيتكوين
نيويورك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 7:57 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 7:57 م
ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسة إلى الوصول لحل وسط  حول كيفية فرض ضرائب على  العملات المشفرة.

وارتفع سعر أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 5% إلى 46060 دولار  خلال تعاملات نيويورك، لتصل مكاسب العملة منذ بداية الأسبوع الماضي إلى حوالي 17% من قيمتها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استفادة العملات الرقمية الأخرى من موجة الارتفاع حيث ارتفعت أسعار عملات داش وإيثر ولايت كوين بنسبة 3% على الأقل. كما ارتفع مؤشر بلومبرج جلاكسي للعملات المشفرة بنسبة 7ر6% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.

من ناحيته قال مات مالي كبير خبراء الأسواق في مؤسسة ميللر تاباك بلس كو إن "هذه الحركة تقول لنا إن سوق العملات المشفرة تجاوزت المرحلة الأسوأ".

وإذا لم تتراجع السوق بسرعة، فقد يقترب سعر البتكوين من 50 ألف دولار مجددا.

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