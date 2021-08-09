 كوريا الجنوبية تؤكد استعدادها لمساعدة الشمال في التعافي من الفيضانات - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تؤكد استعدادها لمساعدة الشمال في التعافي من الفيضانات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 10:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 10:39 ص

أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية في جهود التعافي، من الفيضانات التي ضربت إقليم هامكيونغ الجنوبي، موضحة أن جميع الاحتمالات مفتوحة حول كيفية تقديم المساعدة إلى الشمال.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "لي جونغ-جو"- وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن الموقف الأساسي للحكومة بكوريا الجنوبية هو أن التعاون الإنساني بين الجنوب والشمال يستمر بشكل مستقل عن الظروف السياسية والعسكرية، مؤكدة أن الوزارة ستسعى لمعرفة حالة الضرر في الشمال واحتياجاته للدعم.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير وغرق حوالي 1170 منزلا، والإجلاء العاجل لنحو خمسة آلاف من السكان، حيث غمرت المياه مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

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