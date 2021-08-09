اغتيال قس في كنيسة غرب فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الاثنين، اغتيال قس كاثوليكي في كنيسة فيندي، غرب فرنسا.

وأعرب دارمانان، عن تعازيه لـ"كاثوليك فرنسا"، معلناً عن توجهه إلى الكنيسة لتقديم الدعم.

وذكرت أبرشية "مورتاني سور- درك سيفر" أنه "تم اكتشاف جثة قس، عضو في جماعة الإخوة المرسلين مونتفورتين، أمس، في بلدة سان لوران سور سيفر، الواقعة على بعد حوالي عشرين كيلومترًا جنوب مقاطعة شوليه.

ووفقاً لصحيفة "نيس.ماتان" الفرنسية، فإن رجلاً في الأربعينيات من عمره ذهب إلى درك "مورتاني سور سيفر" صباح الاثنين للاعتراف بالقتل، ذاكرا أنه متطوع رواندي الجنسية، سبق أن اتهم بإشعال حريق في كاتدرائية نانت في 18 يوليو 2020.

وكان المتطوع مسجونًا لعدة أشهر، وأفرج عنه تحت إشراف قضائي في يونيو الماضي على ذمة المحاكمة، وتم إيداعه في مستشفى للأمراض النفسية.