بلغاريا تسجل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الاثنين، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 428 ألفا و49 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و255 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبلغ إجمالي المتعافين 398 ألفا و887 شخصا بعد تعافي 13 شخصا.

ويتلقى 1059 شخصا العلاج حاليا في المستشفيات، من بينهم 99 شخصا في وحدات الرعاية المركزة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 10 آلاف و907 أشخاص.