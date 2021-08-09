رئيس الاستخبارات الأمريكية يصل إسرائيل غدا الثلاثاء

قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز سوف يصل غدا الثلاثاء إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول إيران.

ونقل موقع"والا" الإخباري الإٍسرائيلي، عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن من المتوقع أن يلتقي بيرنز برئيس الموساد ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء نيفتالي بينيت ومسؤولين دفاعيين ، للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وبحسب المسؤولين الإسرائيلين، فإن من المتوقع أن تركز محادثات بيرنز على إيران، ولاسيما البرنامج النووي والأنشطة الإيرانية في المنطقة.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون إن بلادهم تريد أن تسمع ما هي السياسة الأمريكية تجاه الحكومة الجديدة في إيران برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، خاصة فيما يتعلق بالعودة المحتملة للاتفاق النووي.

ورفضت متحدثة باسم وكالة المخابرات المركزية التعليق على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن زيارة بيرنز.

وتأتي زيارة بيرنز إلى إسرائيل مع استمرار تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، على خلفية الهجوم على السفينة ميرسر ستريت وفي ظل التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية.

وتعارض إسرائيل بشدة البرنامج النووي الإيراني لانه يشكل خطرا عليها على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتكررة بأن إسرائيل بؤرة سرطانية يجب استئصالها.