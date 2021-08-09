السودان يفتتح مركزا جديدا لإيواء آلاف اللاجئين الإثيوبيين

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أعلن مسؤول محلي بولاية القضارف المحاذية لإثيوبيا شرقي السودان افتتاح معسكر جديد لإيواء آلاف اللاجئين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن المدير التنفيذي لمحلية باسندة مأمون الضو القول إن "المحلية افتتحت مركزا جديدا لإيواء اللاجئين الإثيوبيين".

ويعد المركز الرابع من نوعه بعد اكتظاظ مخيمات أنشئت في كل من القلابات الشرقية والطنيدبة وأم راكوبة.

وأشار المسؤول إلى أن المركز الجديد سيخصص لقوميتي القمز والكومنت، ويستوعب في المرحلة الأولى 2500 لاجئ.

ويقع المركز الجديد في محلية باسندة المحاذية لإقليم الأمهرا الإثيوبي بحدود تبلغ 120 كيلومترا.

وقال الضو إن هناك 50 ألف لاجئ في طريقهم إلى محلية باسندة قادمين من سبع مناطق بإقليم الأمهرا.

وأفاد بأن موجة النزوح العالية سببها "الاضطرابات الأمنية والعمليات العسكرية بين قوميات الكومنت والأمهرا من جهة وبين القمز والأمهرا من جهة أخرى".

وأشار الضو إلى أن محلية باسندة تُعاني من نقص حاد في مياه الشرب ومعدات الإيواء والغذاء، نتيجة تأخر المنظمات والمانحين عن تقديم الخدمات الإنسانية.