العراق يؤكد انسحاب قوات من التحالف الدولي إلى الكويت

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الإثنين، أن انسحاب قوات التحالف الدولي باتجاه الكويت جاء ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الإثنين، عن رسول قوله إن "قوات التحالف الدولي التي انسحبت باتجاه الكويت، تُعدُّ أول قوة تنسحب من العراق"، مبيناً أن "ذلك جاء ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن "عملية الانسحاب ستستمر لـ31 من ديسمبر المقبل"، مشيراً الى أن "ما يتبقى هم المستشارون فقط بهدف التدريب وستتم حمايتهم من قبل القوات العراقية".

وتابع أن "هذه القوات لم تكن قتالية بالفعل، لأن القوات العراقية هي من تقاتل وتحرر".

وأعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أول أمس السبت، انسحاب قوات تابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في معسكر بورينغ بالكويت.

وكشف رسول عن أن القوات المسلحة العراقية وضعت خططا لتأمين مراكز الاقتراع وحماية الناخب، مؤكدا أن هناك عملا دؤوبا من قبل العمليات المشتركة لتأمين المراكز الانتخابية وتأمين الحرية للناخب في الوصول للمركز الانتخابي.

ولفت الى أن "مهمتنا ستكون تأمين مراكز الاقتراع، ولا علاقة لنا في العمل داخل مركز الاقتراع".