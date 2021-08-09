استقالة ميليسا ديروسا كبيرة مساعدي حاكم ولاية نيويورك

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استقالت ميليسا ديروسا، كبيرة مساعدي حاكم ولاية نويورك أندرو كومو، الذي يواجه حالياً تهما جنائية محتملة ودعوات إلى استقالته بسبب مزاعم بالتحرش الجنسي، حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

ويعد انشقاق ديروسا، التي شغلت أقوى منصب غير منتخب فى حكومة الولاية، ضربة قوية لكومو بينما يستعد للإقالة على الأرجح من جانب مجلس الولاية.

وفي بيان نشر لأول مرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت ديروسا إن العامين الماضيين كانا "محنة عاطفيا وذهنيا".

وأضافت "أنا ممتنة إلى الأبد لإتاحة الفرصة لي للعمل مع مثل هؤلاء الزملاء الموهوبين والملتزمين نيابة عن ولايتنا.

وقد ورد ذكر ديروسا مرارا وتكرارا في التقرير الدامغ الذي أصدرته الأسبوع الماضي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتسيا جيمس والذي يفصل مزاعم التحرش الجنسي ضد كومو التي أدلت بها 11 امرأة، معظمهن موظفات أصغر سنا بكثير.

ووجد المحققون العاملون في مكتب جيمس أن ديروسا قادت الجهود الرامية إلى تشويه سمعة ليندسي بويلان، وهي أول امرأة تعلن عن ادعاءات بسوء السلوك ضد الحاكم.

وأنهت جيمس الأسبوع الماضي، تحقيقا منفصلا قدم 11 دعوى تحرش ضد كومو، كما قدم مكتب جيمس أدلة إضافية فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتحرش كجزء من تحقيق المجلس االتشريعي لولاية نيويورك.

وقالت جيمس إن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء ما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

ومن ناحية أخرى، دعا ديمقراطيون بدءا من الرئيس جو بايدن إلى نواب محليين، كومو إلى تقديم استقالته.

وينفي كومو بشكل قاطع لمس أي واحدة بشكل غير مناسب، على الرغم من أنه اعتذر عن أفعال، وصفها بأنها تجعل السيدات لا تشعر بالارتياح.