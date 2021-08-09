خليفة ميركل المحتمل ينتقد بشدة ضحكه في منطقة متضررة من الفيضانات

انتقد مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار أرمين لاشيت بشدة ضحكه، خلال حضوره موعدًا في منطقة إرفتشتات المتضررة من الفيضانات.

وفي مقابلة مع محطة "آر تي إل" أُذِيْعَتْ اليوم الاثنين، قال رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا: "كان هذا شيئا غبيا وأحمقا، وما كان ينبغي أن تحدث لي هذه الثواني القليلة".

غير أن زعيم حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، لم يكشف عن الشيء الذي كان يضحك عليه، واكتفى بالقول إن شخصا ما أدلى في تلك اللحظة بتعليق.

وفي الوقت نفسه، أكد لاشيت أنه لم يكن يضحك على الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير الذي كان يتحدث من على المنصة أثناء تلك الواقعة، لافتا إلى أن خطاب الرئيس في القاعة التي كان متواجدا فيها لم يكن مسموعا على الإطلاق.