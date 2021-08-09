قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن بحيرة ناصر تضم عددًا كبيرًا من التماسيح الذي تحمل طبيعة بيولوجية خاصة، وتحتاج طرق إعاشة معينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن بحيرة ناصر من أكبر البحيرات على مستوى العالم، وتفوق مساحتها 1250 فدانًا، موضحًا أن هناك أماكن محددة تعيش فيها الأسماك والكائنات الحية المختلفة طبقًا لعمق هذه البحيرة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التماسيح تعيش في مناطق بعيدة عن الأسماك، مؤكدًا أن بحيرة ناصر غنية جدًا من الموارد الغنية سواء من الأسماك أو الطحالب أو التماسيح، وغيرها من الكائنات البحرية التي تمثل ثروة كبيرة.

وأشار إلى أن العدد المعلن للتماسيح في البحيرة، البالغ 40 ألفًا، غير دقيق، وقال إنها لا يوجد إحصاء يوثّق عددها بشكل حقيقي، مؤكدًا أنه لا يعرف مصدر المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد.

ونوه بأن مهمة الهيئة تتمثل في العناية بالثروة السمكية بمختلف أنواعها، موضحًا أن معهد علوم البحار قد يكون لديه إحصاء بعدد التماسيح.

وأكد أنه يمكن تحديد أعداد التماسيح عبر تقنيات الاستشعار عن بعد، وتحديد طبيعتها البيولوجية، والعمل على تنميتها واستغلالها على النحو الأمثل سواء لمخلفاتها أو لمكوناتها المتعددة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتم وفقًا لدراسات شاملة تشترك فيها عدة هيئات، سواء وزارات التعليم أو الزراعة أو البيئة.