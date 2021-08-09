كوريا الجنوبية تسجل 1492 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية سجلت 1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 1455 حالة إصابة محلية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 212 ألفا و448 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2125.

وتعافى من المرض 1239 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 186 الفا و239 حالة.

ويذكر أنه منذ بدء حملة التطيعم ضد فيروس كورونا في فبراير الماضي حصل 93ر20 مليون شخص، أي نحو 8ر40% من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 3ر51 مليون نسمة على جرعة أولى من لقاحات ضد فيروس كورونا.

وحصل 15% أي نحو 71ر7 مليون شخص على جرعتي اللقاح.

وتهدف كوريا الجنوبية لتطعيم 36 مليون شخص، أي نحو 70% من تعداد السكان بحلول سبتمبر المقبل أملا في تحقيق مناعة القطيع في نوفمبر المقبل.