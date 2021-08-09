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تعليق جسر برج لندن في وضع الفتح بسبب عطل فني

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 8:31 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 8:31 م

علق جسر برج لندن، وهو من المعالم الشهيرة بالمدينة، وهو في وضع الفتح إثر عطل فني اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن واحدًا من الجسور العديدة فوق نهر التايمس، التي تربط الأجزاء الوسطى والجنوبية للعاصمة، عالق لمدة تزيد على ساعة.

وأظهرت مشاهد فيديو تم التقاطها من مسرح الحادث تكدس المرور في الاتجاهين على الجسر الذي تملكه وتموله وتديره شركة مدينة لندن.

وصرح متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء البريطانية بقوله "بسبب مسألة فنية جسر البرج عالق حاليا في وضع مرفوع"، مضيفًا "نعمل الآن على حل المسألة بالسرعة الممكنة".

ومن غير المعروف كم المدة التي سيبقى فيها الجسر عالقا، وحثت شرطة مدينة لندن، التي تتولى حراسة المنطقة، على تفادي المرور بالمنطقة.

وقالت الشرطة، في تغريدة لها، "جسر البرج مغلق خاليا أمام مرور السيارات والمشاة بسبب عطل فني".

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