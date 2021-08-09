ثلث المسنين في إسرائيل يحصلون على جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد إن ثلث الإسرائيليين البالغين فوق سن الستين حصلوا بالفعل على جرعة لقاح تنشيطية مضادة لفيروس كورونا، حيث تناضل البلاد من أجل احتواء قفزة في الإصابات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بينيت في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن نحو 420 ألفا من الإسرائيليين المسنين حصلوا على جرعة ثالثة من لقاح فايزر/ بيونتك الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع الإجمالي لأكثر من نصف مليون اليوم الأحد.

وضغط بينيت على مسؤولي الصحة من أجل تسريع الوتيرة حتى بشكل أكبر، في محاولة لتفادي فرض إغلاق عام محتمل.

وقال بينيت إن "هذا إنجاز هائل، لكن يجب أن تزداد الوتيرة حتى بشكل أكبر.. يتعين أن نتغلب على الجائحة ونفوز بالسباق بين جهود التحصين ومعدل انتشارها".

كانت إسرائيل قد أعلنت أواخر يوليو أنها ستعطي جرعة ثالثة لمن هم فوق سن الستين، لتصبح أول دولة تطبق الجرعة الثالثة على نطاق واسع، في محاولة للسيطرة على ظهور الفيروس من جديد.

ودخلت حيز التنفيذ في إسرائيل اليوم الأحد تدابير مشددة لمكافحة تفشي كورونا في ظل تدهور الحالة الوبائية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، لن يسمح بدخول قاعات الأفراح والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والتربوية والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والفنادق ودور السينما إلا للمطعمين أو المتعافين أو من يظهر نتائج فحص سلبية، باستثناء الأطفال دون سن الاثني عشر عاما.

كما تعاد ابتداء من اليوم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة التي يتجمع فيها أكثر من 100 شخص. وتم تشديد إجراءات الخروج من البلاد ودخولها. وفي المؤسسات الحكومية سيعمل 50% من المستخدمين من منازلهم.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة في إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية، مع إصابة البعض بالمرض حتى بعد تطعيمهم بجرعتي لقاح فايزر.

ودعت الحكومة الأسبوع الماضي أرباب العمل للتبديل للعمل من المنزل وتشديد قيود السفر، محذرة من أنها قد تضطر إلى فرض إغلاق عام إذا استمرت حالات الإصابة الجديدة في الارتفاع.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأحد إنه تم تسجيل 2010 حالة جديدة بكوفيد-19 منذ منتصف الليلة الماضية.

ومع إجراء نحو 57 ألفا و500 اختبار، يبلغ معدل الإصابة على مستوى البلاد 28ر4%.

ووفقا للوزارة، يتم علاج 363 مريضا بالمستشفى وهم في حالة صحية خطيرة بسبب مضاعفات كوفيد-19، من بينهم 50 مريضا يعتمدون على أجهزة تنفس اصطناعي.

ومنذ بداية تفشي الجائحة في إسرائيل، توفي 6541 شخصا بالمرض.