استمرار ارتفاع مواد البناء في ألمانيا رغم تراجع نقص توفرها

تواصل أسعار مواد البناء في ألمانيا ارتفاعها رغم تراجع نقص توفرها.

فقد ذكر معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ، اليوم الاثنين، أنه في يوليو الماضي قالت 8ر48% من شركات الهندسة المعمارية إن نشاطها عانى من تأخير تسليم مواد البناء، بتراجع قدره 6ر1 نقطة مئوية مقارنة بيونيو السابق له.

وشكت 9ر33% من الشركات في الهندسة المدنية من مشكلات في التسليم، بتراجع قدره 6ر6 نقاط مئوية.

وعلى الرغم من التراجع، فإن نسبة الشركات التي أبلغت عن مشكلات في كل من الهندسة المعمارية والهندسة المدنية كانت ثاني أعلى نسبة منذ بدء المسح قبل 30 عاما.

وكان المعتاد ألا تزيد نسبة الشكوى عن مشكلات بين الشركات عن 9%.

وانعكس نقص المواد على تكاليفها أيضا، حيث قال الباحث في "إيفو" فيليكس لايس إن شركات الهندسة المعمارية على وجه الخصوص تتعرض لضغوط: فوفقا للبيانات، تخطط نحو 50% من الشركات لزيادة الأسعار في الشهرين المقبلين.

ويرى لايس تحسنا إلى حد ما في قطاع الأخشاب، حيث بدأت الأوضاع العودة إلى طبيعتها، قائلا: "ومع ذلك لا تزال العديد من المواد نادرة وبالتالي باهظة الثمن، هناك نقص في الفولاذ والمواد العازلة الاصطناعية ومنتجات بلاستيكية أخرى".