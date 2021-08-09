العراق: تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في نينوى بعبوات ناسفة

ذكرت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، أن خط الكهرباء الناقل "القيارة - سد الموصل جهد 400 ك.ف" تعرض لعمل تخريبي من خلال تفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج، وذلك بعد يوم من استهداف تسبب في تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم محافظة نينوى.

وأضافت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "الحادث تسبب أيضاً في قطع الأسلاك بمنطقة المزملات غرب محافظة نينوى"، لافتة إلى تعرض أحد الأبراج الثلاثة لاستهدافين سابقين.

وكانت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في محافظات "نينوى - كركوك - صلاح الدين"، قد تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى تفجيرات لـ20 برجا، ما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

وزادت وتيرة الهجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمال وغرب وشرق العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.