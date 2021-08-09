 الهند.. معدل الإصابات اليومية بكورونا لا يزال يتراوح بين 30 و40 ألفا يوميا - بوابة الشروق
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الهند.. معدل الإصابات اليومية بكورونا لا يزال يتراوح بين 30 و40 ألفا يوميا

وكالات
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 2:00 م

لا تزال الهند تسجل ارتفاعا بالإصابات بفيروس كورونا بمعدل يتراوح بين 30 و40 ألف حالة إصابة يوميا، منذ يوليو الماضي، معلنة تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة بالهند، تسجيل 35499 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع مجموع عدد الإصابات فيها إلى 31.97 مليون حالة، وفقا لوكالة رويترز.

ووصل إجمالي الوفيات في الهند من جراء الفيروس إلى 428309؛ بعد تسجيل 447 حالة وفاة أمس الأحد.

وطلبت الحكومة الهندية من سلطات الولايات فرض قيود شديدة قبل الاحتفال بالمهرجانات في أنحاء البلاد، محذرة من أن التكدس قد يؤدي إلى تسارع وتيرة انتشار كورونا وزيادة جديدة في معدل الإصابات والوفيات.

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