مسئول بالبنك الدولي: علينا أن نتعامل مع التغير المناخي على أنه الأزمة الحالية في العالم

أكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جا، ضرورة الانتباه إلى مشكلة التغير المناخي والتعامل معها باعتبارها الأزمة الحالية للعالم، وتسريع إجراءات مواجهتها.

وقال كومار جا - في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - إن دول منطقة الشرق الأوسط تواجه أحداث مناخية مضربة مثل موجات الحر الشديدة والجفاف والفيضانات والتصحر، مضيفا أن التغير المناخي سيؤدي إلى تعميق مشكلات المنطقة، إذ سيتسبب في مزيد من الفقر والبطالة وانعدام الأمن المائي والغذائي.

وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي تبنت خطة عمل خمسية تهدف إلى مساعدة الدول النامية في تخفيض الانبعاثات، وتوحيد الأهداف المالية مع أهداف قمة باريس للمناخ، موضحا أن 35% من الدعم المالي للبنك سيكون موجها لبرامج متعلقة بالمناخ، و50 % ستوجه إلى إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.