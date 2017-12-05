محكمة بريطانية تقضي لعاملة من لاتفيا بـ 10 آلاف إسترليني تعويضاً بسبب عنصرية مطالبتها التحدث بالإنجليزية

حصلت عاملة من لاتفيا تعمل في إحدى المزارع في بريطانيا على تعويض قدره 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب مطالبتها التحدث بالإنجليزية في العمل بدلاً من لغتها الأم.



وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن العاملة ألبينا سوكولوفا قد تم معاقبتها وتهديدها بالفصل من عملها بسبب تحدثها بلغتها الأصلية مع عمال آخرين من أوروبا الشرقية في شركة "هامدينجر" المحدودة للوجبات الخفيفة.



وكانت الشركة الواقعة في مدينة "هال" قد حذرت من أنه لا ينبغي للعاملين استخدام لغتهم الأصلية وعليهم التحدث باللغة الإنجليزية خلال العمل.



وتعرضت سوكولوفا للفصل من عملها العام الماضي لكنها رفعت قضية على الشركة بسبب ادعائها أن مطالبتها التحدث بالانجليزية كان شكلاً من أشكال التمييز.



وبدأت سوكولوفا العمل في وظيفة عاملة في مصنع الشركة في هال في عام 2010.