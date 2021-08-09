ارتفاع أسعار الفحم إلى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات

ارتفعت أسعار الفحم في أوروبا خلال تعاملات، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات في ظل نمو الطلب على الوقود مع تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ونقص الإمدادات.

وارتفع سعر العقود الآجلة للفحم إلى أكثر من 100 دولار للطن لأول مرة منذ 2018 على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نتيجة تراجع المخزون قبل دخول فصل الشتاء، حيث أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يصبح الفحم وقود اقتصادي بصورة أكبر لتوليد الكهرباء.

وأفادت الوكالة بأنه ارتفعت أسعار الفحم الحراري المستخدم في تشغيل محطات الطاقة في مختلف أنحاء العالم خلال العام الحالي، وارتفع سعر الفحم المستورد من أستراليا إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات تقريبا في حين ارتفعت أسعار الفحم المستورد إلى كل من أوروبا والصين.

ومن المتوقع ارتفاع كميات الكهرباء المولدة من الفحم خلال العام الحالي بنسبة 5% تقريبا ثم بنسبة 3% خلال 2022، بعد تراجعها في العام الماضي بنسبة 4.6% بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.