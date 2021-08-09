أكثر من نصف مليون تونسي تلقوا لقاح كورونا في يوم مفتوح للتطعيم

تلقى أكثر من نصف مليون تونسي اليوم الأحد اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في حملة استثنائية لتسريع حملة التطعيم في صفوف السكان.

وهذه أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ بدء حملة التطعيم منتصف مارس.

وخصصت السلطات أكثر من 330 مركزا للتطعيم في انحاء البلاد ظلت مفتوحة من السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء وشهدت اقبالا مكثفا من ساعات الصباح الأولى رغم الحر الشديد.

واستمر التطعيم في عدد من المراكز الى ما بعد السابعة مساء. وقال التلفزيون العمومي إن عدد من تلقوا اللقاح حتى الساعة الثامنة و35 دقيقة مساء تجاوز نصف مليون.

وجندت الرئاسة التونسية، التي تتولى السلطة التنفيذية بالكامل منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي، وزارات الصحة والتربية والدفاع والداخلية من أجل إنجاح الحملة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين اليوم.

ويشارك في الحملة نشطاء من منظمات المجتمع المدني ومتطوعون من عدة قطاعات مهنية، فيما تكفلت وسائل النقل الخاصة والعمومية بنقل المواطنين مجانا إلى مراكز التلقيح.

وعانت تونس من موجة عاتية من الوباء بلغت ذروتها في شهر يوليو الماضي وتسببت في أعداد قياسية من المصابين التي ناهزت أقصاها حوالي 10 آلاف في اليوم وأكثر من 100 حالة وفاة يوميا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية تونس كأكثر بلد متضرر من الوباء في أفريقيا والمنطقة العربية.

وأفادت وزارة الصحة اليوم بأن مليون و404 آلاف جرى تحصينهم بالكامل منذ بدء التطعيم في مارس الماضي دون احتساب حصيلة اليوم الأحد.

وأعلنت السلطات أن الهدف هو الوصول إلى تطعيم نصف سكان البلاد بحلول منتصف أكتوبر المقبل.