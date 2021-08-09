بدء نقل 280 عراقيا من العالقين على الحدود البيلاروسية - الليتوانية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، بأن شركات طيران عراقية ستتولى نقل 280 مسافرا عراقيا من العالقين على الحدود البيلاروسية - الليتوانية.



وقال الصحاف، في تصريح صحفي عبر حساب الوزارة بموقع "فيسبوك"، إن شركة فلاي بغداد ستنفذ اليوم رحلة جوية من مينسك إلى بغداد على متنها أكثر من 80 مسافرا .



وأشار إلى أن شركة الخطوط الجوية العراقية الرسمية ستقوم غدا الثلاثاء برحلة سيكون على متنها 200 شخص، كما سيتم نقل جثمان المتوفى العراقي جعفر الحارس الذي قضى على الحدود البيلاروسية الليتوانية.



وأضاف الصحاف، أن وفد سفارة العراق لدى موسكو المتواجد في العاصمة البيلاروسية مينسك قام بتهيئة الإجراءات اللازمة من أجل إتمام نقل العالقين في مينسك والتنسيق لإعادة من يرغب والفريق مستمر بمنح جوازات العبور لمن فقد جواز سفره ويرغب بالعودة للوطن.