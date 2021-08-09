رئيس اللجنة القضائية في قضية اتهام حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي يؤكد أنه لا أحد فوق القانون

وصف تشارلز لافين رئيس اللجنة القضائية بالجمعية التشريعية لولاية نيويورك التي ستقرر ما إذا كان حاكم الولاية أندرو كومو سيواجه إجراءات العزل في افتتاحه لجلسة الاستماع اليوم الاثنين، مزاعم التحرش الجنسي المتعددة ضد كومو بأنها "مزعجة للغاية"، وذكر اللجنة بأنه "لا أحد فوق القانون"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن اللجنة القضائية للجمعية ستبدأ في الاستماع للمحامين الذين عينتهم للتحقيق في مزاعم التحرش ضد كومو. كما أنها ستنظر فيما إذا كانت إدارة كومو تسترت على الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدور الرعاية الطبية، وتزويد أقاربهم بنتائج اختبار ات الفيروس قبل أن تكون متاحة على نطاق واسع، وسوء التعامل في عملية بناء جسر ماريو كومو وإساءة استخدامها للموارد العامة بشأن كتاب عن القيادة تكلف 5 ملايين دولار.

وقال مكتب ديفيس بولك وواردويل للمحاماة ، الذي يمثل اللجنة، إنه جمع أكثر من 100 ألف صفحة من المستندات، بما في ذلك رسائل بالبريد الإلكتروني ونصوصا وصور فوتوغرافية يمكن أن تصبح جزءا من إجراءات العزل.

وشدد لافين على أهمية الحفاظ على سرية تحقيق اللجنة في الوقت الحالي.

و أنهت المدعية العامة في نيويورك ليتسيا جيمس الأسبوع الماضي ، تحقيقا منفصلا قدم 11 دعوى تحرش ضد كومو . كما قدم مكتب جيمس أدلة إضافية فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتحرش كجزء من تحقيق الجمعية التشريعية لولاية نيويورك.

وقالت جيمس إن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء ما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

من ناحية أخرى، دعا ديمقراطيون بدءا من الرئيس جو بايدن إلى نواب محليين، كومو إلى تقديم استقالته.

وينفي كومو بشكل قاطع لمس أي واحدة بشكل غير مناسب، على الرغم من أنه اعتذر عن أفعال، وصفها بأنها تجعل السيدات لا تشعر بالارتياح.