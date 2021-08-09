 الخارجية الروسية: الغرب يمهد لإثارة الشكوك بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية في روسيا - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: الغرب يمهد لإثارة الشكوك بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية في روسيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 7:47 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 7:47 م

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ليست في غفلة عن تمهيد الدول الغربية لمحاولة إثارة الشكوك بشأن نتائج الانتخابات المستقبلية لمجلس النواب (الدوما) في روسيا.

وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال افتتاح مركز الدعم الاجتماعي لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم في موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين:"تحظى شؤوننا الداخلية، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، باهتمام بالغ من قبل الدول الخارجية، وفي المقام الأول من قبل شركائنا الغربيين، فهم يحاولون استغلال المنظمات الدولية في عرقلة الانتخابات بكل وسائل متاحة، فقد استخدموا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإجراء خطوات غير مقبولة تتناقض بشكل سافر مع واجبات أمانة هذه المنظمة ومكتبها المكلف بالقضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

وتابع لافروف: "نعلم أن التحضير جار لاتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك سعي البعض لمحاولة إثارة الشكوك بشأن نتائج انتخاباتنا، إننا نتابع هذه النشاطات وسوف نستخلص من ذلك استنتاجات معينة ونتخذ تدابير مناسبة".

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