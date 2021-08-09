الأنشطة اليومية في فرنسا ستتطلب تأكيد الخلو من كورونا

تقرر بداية من اليوم الاثنين بجميع أنحاء فرنسا عدم السماح بالقيام بالأنشطة اليومية مثل الذهاب إلى المقهى أو ركوب القطار إلا لأولئك الذين يمكنهم إثبات أنهم حصلوا على التطعيم أو تعافوا أو ثبتت سلبية إصابتهم بكوفيد-19 وذلك مع دخول إجراءات مثيرة للجدل حيز التنفيذ.

وستظل القواعد شديدة الصرامة، والتي تلزم أيضا بتلقي جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية اللقاح بحلول 15 سبتمبر المقبل، سارية المفعول حتى منتصف نوفمبر المقبل وستطبق على كل من يزيد عمره عن 18 عامًا.

كما سيتعين على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا تقديم هذا الإثبات اعتبارا من 30 أيلول/سبتمبر.

يشار إلى أنه من بين الأماكن التي يجب فيها تقديم إثبات الخلو من كوفيد-19 المطاعم وحافلات المسافات الطويلة والطائرات والمعارض التجارية والمرافق الصحية، ومنذ منتصف تموز/يوليو الماضي فإنه كان يتعين الحصول على جواز سفر صحي رقمي للذهاب إلى السينما أو لزيارة متحف أو حضور حدث كبير.

يشار إلى أنه من بين سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليونا، تلقى حوالي 63 % على الأقل جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتم تطعيم أكثر من نصفهم بشكل كامل.