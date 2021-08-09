منظمة: تصاعد العنف ضد نشطاء السكان الأصليين في منطقة الأمازون

أعلنت منظمة المساعدات الكاثوليكية "أدفينيات" في نتائج بحث لها أنه تم تسجيل مقتل ناشط واحد في المتوسط من السكان الأصليين ​​كل يومين في منطقة الأمازون في عام 2020.

وقالت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصلية في العالم اليوم الاثنين، إن الزراعة المكثفة والتعدين غير القانوني ومشروعات الطاقة الضخمة تعرض الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية للخطر.

ومنذ عام 2014، قتل 600 ناشط بيئي محلي بشكل عنيف، وفقا للمنظمة التي قالت إن بحثها الذي أجري على الأرض كشف عن زيادة العنف ضد دعاة حماية البيئة في الشهور الـ 12 الماضية.

وأظهر مسح، أن سلامة أعضاء العديد من منظمات السكان الأصليين تتعرض للتهديد بشكل متزايد.

وقالت المنظمة إن السكان الأصليين يلعبون دورا رئيسيا في مكافحة تغير المناخ والدمار البيئي، وقد تعرضوا للقتل مرارا وتكرارا عندما قاوموا الأنشطة الاقتصادية في مستوطناتهم التقليدية.

وقال مايكل هاينز، المدير التنفيذي لمنظمة أدفينيات: "إذا لم نوقف قتل دعاة حماية البيئة من السكان الأصليين، فلن ننجح في حماية الغابات المطيرة وبالتالي حماية المناخ".

وفي البرازيل، تحاول حكومة الرئيس جايير بولسونارو اليمينية حاليا استخدام السبل القانونية لحرمان السكان الأصليين من أراضيهم.

وقبل أيام قليلة، وافق أعضاء مجلس النواب على تشريع يمكن بموجبه لواضعي اليد في المستقبل الحصول على سندات ملكية قانونية للأراضي المسروقة.