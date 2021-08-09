رومانيا تسجل عجزا تجاريا خلال يونيو الماضي

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أظهرت البيانات الصادرة من معهد الإحصاء الوطني الروماني اليوم الاثنين تسجيل رومانيا عجزا تجاريا خلال حزيران/يونيو الماضي بقيمة 84ر1 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات المعهد القول إن صادرات رومانيا زادت خلال حزيران/يونيو الماضي سنويا بنسبة 9ر28% إلى 24ر6 مليار يورو، في حين زادت الواردات بنسبة 1ر31% إلى 09ر8 مليار يورو.

كانت بيانات معهد الإحصاء الوطني الروماني الصادرة منتصف الشهر الماضي قد أظهرت نمو الناتج الصناعي لرومانيا خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 3ر30% سنويا رغم تراجعه شهريا بنسبة 5ر8%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو ناتج قطاع التصنيع في رومانيا خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 1ر32% سنويا وتراجعه بنسبة 9ر11% شهريا.

يذكر أن السبب الرئيسي وراء معدل النمو السنوي المرتفع لكل من الناتج الصناعي ككل وناتج قطاع التصنيع هو ضعف الأرقام المسجلة خلال أيار/مايو من العام الماضي في ظل حالة الشلل التي أصابت الاقتصاد الروماني وأغلب اقتصادات العالم في تلك الفترة نتيجة القيود وإجراءات الإغلاق التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان الاقتصاد الروماني قد انكمش خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة أقل من المتوقع، وذلك في ظل القيود المخففة لاحتواء فيروس كورونا مقارنة بدول أخرى.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي لرومانيا بنسبة 2ر0% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أقل من توقعات المحللين بتراجعه بنسبة 8ر1%.