قصف مدفعي تركي لمناطق في دهوك باقليم كردستان العراق

تعرضت مناطق عدة في محافظة دهوك باقليم كردستان العراق إلى قصف مدفعي تركي اليوم الأحد.

وقال مدير ناحية بانكي التابعة لقضاء زاخو فرهاد محمود لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن " قرى تابعة لناحية بانكي تعرضت لقصف مدفعي تركي، مما ألحق اضرارا مادية كبيرة و نزوح للعوائل".

وأضاف أن "القصف التركي مستمر و بشكل دوري على القرى ، ولا يمكن الان تحديد الخسائر بشكل كامل لكون المناطق حدودية و يصعب الوصول لها".

كان تقرير لتلفزيون "العراقية" الحكومي قد ذكر في شهر حزيران/يونيو الماضي أن الهجمات المتكررة من قبل الجيش التركي في إطار صراعه مع مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المرتفعات والقرى الكردية في مدن إقليم كردستان كبدت البلاد خسائر مالية تصل إلى 6مليارات دولار جراء نزوح الأهالي وتهديم المنازل وتجريف وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين التي أصبحت ساحة للصراع.