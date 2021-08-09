العراق وإيران يبحثان الملفين المائي والسككي

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي جملة من الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها العلاقات المائية والسككية.

وأكد الجانبان، وفقا لما نقلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، على أهمية تنمية الشراكة القائمة بين بغداد وطهران وتوسيع أوجه التعاون بينهما وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين.

وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء على ضرورة وضع معالجة للعلاقة المائية بين الجهات المعنية في البلدين، والخروج بتفاهمات مشتركة تسهم في إرساء الاستقرار المائي، وتحديد الأبعاد الحقيقية للمشكلات التي تنتج عنها.

من جانبه، أشار السفير الإيراني إلى أن الجهات المعنية في بلاده أنهت استعداداتها للشروع بإنشاء المشروع السككي بين العراق وإيران، فيما دعا إلى إمكانية استحصال موافقة الحكومة العراقية على تفويج عدد من الزائرين الإيرانيين للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.